Сотрудница тюменского банка перевела себе на карту деньги клиента
В Тюмени сотрудница одного из банков «почистила» счет клиента. Теперь женщину будут судить за мошенничество.
– 27-летняя тюменка работала в банке в должности специалиста по физическим лицам. Имея доступ к системам, сотрудница заметила, что один из клиентов долго не снимает со своего счета деньги, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
В ведомстве добавили: девушка предположила, что клиент забыл об имеющихся деньгах. После этих мыслей она перевела пять тысяч рублей себе на счет.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Тюменку могут оштрафовать на сумму до 120 тысяч рублей, также ей могут грозить исправительные работы на срок до одного года. Кроме того, женщину могут ограничить в свободе на три года.
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ИСТОЧНИК KP.RU