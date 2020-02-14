2020-02-14T12:33:40+03:00
Общество

МегаФон открывает доступ к облачным играм

Вадим Бегун
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МегаФон открывает доступ к облачным играм. Фото - МегаФон.МегаФон открывает доступ к облачным играм. Фото - МегаФон.
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МегаФон договорился о партнерстве с игровым сервисом Loudplay. Теперь абоненты могут оплатить доступ к сервису со счета мобильного телефона и получить возможность играть через облачный сервис на компьютерах любой мощности.

Облачный сервис позволяет управлять действиями на сервере со своего компьютера, при этом изображение на экране транслируется через интернет. В рамках партнерства разработаны специальные тарифы, включающие 3 часа несгораемого времени в месяц для новичков и 15 часов в месяц – для профессиональных игроков. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft. Тариф Pro также предусматривает приоритет в очереди, сохранение истории игр в течение недели и бесплатный просмотр фильмов игровой тематики на «МегаФон ТВ» . Оплачивать доступ к сервису можно прямо со счета телефона.

Партнерство с Loudplay – очередной шаг в развитии экосистемы для клиентов компании. В октябре МегаФон запустил сервис «МегаФон Игры» games.megafon.ru, предоставляющий доступ к лучшему и самому интересному игровому контенту с максимально удобной системой авторизации и возможностью покупки контента «в один клик» со счёта мобильного телефона.

– Мы видим быстрый рост рынка игр в России и активный интерес пользователей к направлению «облачного гейминга». Расширяя каталог продуктов, тестируя новые модели продаж, мы ожидаем привлечь новых клиентов и предоставить интересные возможности для тех, кто уже с нами. В стадии активной проработки ещё ряд продуктов для игровой аудитории, – отметил Андрей Кушнарев, генеральный директор МегаЛабс.

– Наша цель – сделать компьютерные игры доступными каждому, решить проблему дорогой и быстроустаревающей техники, с которой сталкиваются миллионы геймеров в России. Благодаря облачному геймингу у клиентов появляется существенно больше возможностей, чтобы наслаждаться разнообразным набором игр, – отмечает Виталий Стародубов, основатель Loudplay.

В октябре 2019 года МегаФон стал первым среди российских телеком-операторов партнером Blizzard Entertainment, одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Тогда клиенты МегаФона получили возможность оплачивать со счёта мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на портале «МегаФон Игры» по спецусловиям. За этот период наибольшей популярностью у абонентов пользовались хиты: World of Warcraft, Diablo 3. Battlechest, Overwatch. Legendary Edition.

Фото - МегаФон.

Фото - МегаФон.

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