Тюменка купила в магазине апельсины с червями

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:21:19+03:00

Поступившее в Россельхознадзор обращение рассмотрят и вынесут по нему решение

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Накануне, 13 февраля, руководитель управления Россельхознадзора по Тюменской области Сергей Палевич провел прием граждан. К нему с различными жалобами пришли несколько человек.

Так, тюменская домохозяйка пожаловалась на червивые апельсины, которые она купила в одном из магазинов города. Еще на прием пришел тюменец, обеспокоенный зарастанием земельного участка сорняками.

– Одно из обращений касалось продажи некачественных семян. Пенсионерка жаловалась на плохую всхожесть семенного материала – томатов и перца. Она обеспокоена тем, что будет упущено время посадки и придется заново покупать семена. Еще один заявитель попросил Сергея Михайловича дать разъяснения о правомерности деятельности контактных зоопарков на территории торговых центров Тюмени, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что поступившие обращения рассмотрят. Они останутся на контроле Главного федерального инспектора по Тюменской области до окончательного их решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU