2020-02-14T11:11:36+03:00
Спорт

Крытый ледовый корт появится в тюменском поселке

Общая площадь здания составит более четырех тысяч квадратных метров
Вадим Бегун
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Крытый ледовый корт появится в тюменском поселке. Фото - ГУ строительства Тюменской области.Крытый ледовый корт появится в тюменском поселке. Фото - ГУ строительства Тюменской области.
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В поселке Винзили появится крытый ледовый корт. Новый спортивный объект возведут в створе улиц 60 лет Октября и Вокзальной.

На ледовом катке будут проводиться занятия по хоккею с шайбой, следж-хоккею, фигурному катанию. Кроме того, тюменцы смогут самостоятельно кататься там на коньках. Раскататься есть где: общая площадь здания составит более 4 тысяч квадратных метров.

– Здесь разместят гардероб, медицинский кабинет, четыре раздевалки с душевыми и туалетами, помещениями для сушки одежды. Заработает пункт проката с двумя кабинами для переодевания, зоной для хранения и сушки коньков. Ледовый каток проектируется с трибунами на тысячу мест, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

Также в здании будет работать буфет, тренажерный зал, предусмотрено помещение для заточки коньков. Строительство корта должно завершиться к концу июня 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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