14 Февр. 2020 2020-02-14T10:34:52+03:00

Более пятидесяти тюменских дворов благоустроят в 2020 году. Фото: Вадим Бегун

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В Тюмени в 2020 году благоустроят 52 двора. Скоро начнется отбор территорий для обновления.

Попадание двора в план зависит от оперативности жильцов. Им следует выяснить, что нужно для благоустройства, провести общее собрание, подготовить заявку и направить ее в департамент городского хозяйства.

– Дворы, которые могут участвовать в этой программе, определены в соответствии с техническими критериями: им должно быть более 15 лет. Программа нацелена на обновление дворов, которые объективно этого требуют, – отмечает заместитель главы города Тюмень Павел Перевалов.

Территорию, попавшую в план, отсыпят, приведут в порядок, проложат проезды и дорожки, озеленят, сделают ливневую канализацию или дренажные колодцы. Кроме того, там появятся детские и спортивные площадки, газоны и освещение.

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ИСТОЧНИК KP.RU