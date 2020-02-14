Более пятидесяти тюменских дворов благоустроят в 2020 году
В Тюмени в 2020 году благоустроят 52 двора. Скоро начнется отбор территорий для обновления.
Попадание двора в план зависит от оперативности жильцов. Им следует выяснить, что нужно для благоустройства, провести общее собрание, подготовить заявку и направить ее в департамент городского хозяйства.
– Дворы, которые могут участвовать в этой программе, определены в соответствии с техническими критериями: им должно быть более 15 лет. Программа нацелена на обновление дворов, которые объективно этого требуют, – отмечает заместитель главы города Тюмень Павел Перевалов.
Территорию, попавшую в план, отсыпят, приведут в порядок, проложат проезды и дорожки, озеленят, сделают ливневую канализацию или дренажные колодцы. Кроме того, там появятся детские и спортивные площадки, газоны и освещение.
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ИСТОЧНИК KP.RU