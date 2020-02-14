2020-02-14T10:03:27+03:00
Происшествия

Школьный автобус, перевозивший детей, загорелся на тюменской трассе

В салоне находилось двадцать человек
Вадим Бегун
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Школьный автобус, перевозивший детей, загорелся на тюменской трассе. Фото - очевидцы.Школьный автобус, перевозивший детей, загорелся на тюменской трассе. Фото - очевидцы.
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На трассе ЯлуторовскЯрково сегодня, 14 февраля, загорелся школьный автобус. В это время в салоне находились дети.

– Инцидент произошел около девяти часов утра. В салоне ПАЗ-3203 находились 20 человек, из них 18 – дети, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

По информации «МегаТюмени», когда из двигателя пошел дым, водитель остановился, всех детей успели вывести до пожара. На помощь пришли дорожники и проезжавшие мимо автомобилисты.

К сожалению, автобус выгорел полностью. В результате инцидента никто не пострадал. Для того, чтобы забрать детей, из села Маранка вызвали второй автобус. В 09.20 школьники выехали с места происшествия.

В настоящее время на месте работают дознаватели. Они устанавливают причину, по которой произошел пожар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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