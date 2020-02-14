В Тюменской области возбуждено 8 уголовных дел по факту подделки протоколов собраний собственников жилья

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:01:38+03:00

Изменить размер текста: A A

По инициативе Государственной жилищной инспекции Тюменской области за 2019 год в полицию направлены 306 жалоб, связанных с подделкой подписей в протоколах общих собраний собственников недвижимости. По восьми домам возбуждены уголовные дела. Как сообщили в ГЖИ, ситуации, когда ведомство для разрешения спорных ситуаций между жильцами и управляющими компаниями вынуждены обращаться в правоохранительные органы, за прошедший год участились.

– Как правило, к нам приходит один из собственников, пытаясь понять, по какой причине домом управляет прежняя организация, хотя жильцы голосовали за отказ от ее услуг. Мы даем ему посмотреть протокол и бюллетень, но человек не узнает свою подпись в документе. После этого в отдел лицензирования, где хранятся все протоколы, вереницей приходят другие собственники из этого дома, которые также не узнают свои подписи на предоставленных нам бумагах, – говорит начальник госжилинспекции Тюменской области Лариса Боровицкая.

По ее словам, бывали и случаи, когда в инспекцию предоставляли бюллетени с подписями людей, которые на тот момент уже умерли.

Напомним, с 2015 года протокол общего собрания собственников признан официальным документом, подделка которого является уголовным преступлением. Подлинники решений и протоколов собраний собственников управляющие организации обязаны передавать в ГЖИ. Если граждане не признают подлинность своей подписи, орган госжилнадзора обязан передать информацию об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU