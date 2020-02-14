2020-02-14T09:56:10+03:00
Общество

В тюменских селах планируют создавать технопарки

Региону нужны инструменты популяризации сельского предпринимательства
Вадим Бегун
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В тюменских селах планируют создавать технопарки. Фото - pixabay.com.В тюменских селах планируют создавать технопарки. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области планируют создать сельский территориальный кластер – новую форму объединения предпринимателей. 2020 год в регионе объявлен Годом сельского предпринимательства, и, по мнению специалистов, это создаст задел для дальнейшей работы по развитию и поддержке бизнеса на селе.

– По сути, это кооперативные индустриальные парки в районах, которые будут обеспечивать города качественной продукцией, создавать рентабельные агрофраншизы, поддерживать экоагротуризм и обеспечивать собственный достаток и внутреннее потребление, – поясняет советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева.

По ее мнению, сфера предпринимательской деятельности на селе огромна: это и лесоводство, и охотоводство, и социальный бизнес, и переработка сырья, а также строительство, сервис, экоагротуризм и торговля.

– Важно создать инструменты для популяризации сельского предпринимательства как тренда развития всего региона. Необходимо постоянно повышать эффективность муниципальных управленческих команд, обеспечить технологический рывок в деятельности АПК и наладить эффективную интеграцию фермеров с производителями – переработчиками», – отметила Ольга Езикеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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