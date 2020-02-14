2020-02-14T09:54:41+03:00
Общество

Тюменцам разрешили оплачивать парковку автомобиля постфактум

Такой способ стал доступен для интернет-пользователей
Вадим Бегун
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Тюменцам разрешили оплачивать парковку автомобиля постфактум.Тюменцам разрешили оплачивать парковку автомобиля постфактум.Фото: Вадим Бегун
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Тюменцы могут оплатить необорудованную шлагбаумом парковку вдоль дорог до окончания текущих суток. Такая функция доступна для зарегистрированных пользователей портала tmn-parking.ru и мобильного приложения «Тюменские парковки».

Так, чтобы оплатить парковку в мобильном приложении после ее завершения, надо выбрать на карте соответствующую парковку и нажать кнопку «К оплате», а затем – «Постоплата за сутки». В появившейся форме следует заполнить все поля, тем самым завершив оплату.

– На сайте tmn-parking.ru нужно в профиле перейти во вкладку «Парковочные сессии», нажать кнопку «Постоплата за текущие сутки» и также заполнить форму. Стоит отметить, что сделать постоплату можно только в течение текущих суток – до 23.59, – подсказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

По мнению директора МКУ «Тюменьгортранс» Алексея Санника, такая функция удобна для тех, кто торопится. Напомним, что парковочное пространство города становится бесплатным в будние дни после 19.00 до 7.00, а также в выходные и праздники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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