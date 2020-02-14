Тюменский пристав нашел должника через репетиторство по английскому языку

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:52:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени сорокалетний предприниматель решил продать свой успешный бизнес «Школа английского языка» со всей наработанной клиентской базой и разместил объявление на сайте. Супружеская пара из Тюмени купила «Школу» за 800 тысяч рублей, однако бизнесмен пошел на попятную: подписывать документы он категорически отказался. Суд, куда обратились супруги, встал на их сторону, обязав мужчину вернуть им всю сумму.

– Тюменец долго игнорировал исполнение решения суда, но однажды приставу повезло: на одном из сайтов он увидел объявление об оказании услуг репетиторства по английскому языку. Договорившись о встрече, вместе с взыскателями он приехал к должнику. Тот признал долг, но оплатить его не смог, была составлена опись имущества, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В отношении должника был составлен административный протокол и назначен штраф, который он оплатил сразу. После ареста имущества мужчина осознал, что долг лучше быстро погасить. Тюменец устроился на работу, ежемесячно с его заработной платы отчисляется определенная сумма.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU