Пожилой болельщик скончался на хоккейном матче в Тюмени
В Тюмени накануне, 13 февраля, на матче между местной командой «Рубин» и усть-каменогорским «Торпедо» скончался болельщик Геннадий Рыманов. Клуб принес соболезнования всем родным мужчины.
– На матче чемпионата Высшей хоккейной лиги произошла трагедия. 62-летнему Геннадию Владимировичу Рыманову, пришедшему на трибуны, стало плохо с сердцем. Врачам не удалось его спасти, – прокомментировали в пресс-службе хоккейного клуба «Рубин».
Там уточнили, что следующий домашний матч команды, который состоится 16 февраля против «Номада», начнется с минуты молчания.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.
ИСТОЧНИК KP.RU