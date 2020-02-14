14 Февр. 2020 2020-02-14T09:50:58+03:00

Пожилой болельщик скончался на хоккейном матче в Тюмени. Фото: Вадим Бегун

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В Тюмени накануне, 13 февраля, на матче между местной командой «Рубин» и усть-каменогорским «Торпедо» скончался болельщик Геннадий Рыманов. Клуб принес соболезнования всем родным мужчины.

– На матче чемпионата Высшей хоккейной лиги произошла трагедия. 62-летнему Геннадию Владимировичу Рыманову, пришедшему на трибуны, стало плохо с сердцем. Врачам не удалось его спасти, – прокомментировали в пресс-службе хоккейного клуба «Рубин».

Там уточнили, что следующий домашний матч команды, который состоится 16 февраля против «Номада», начнется с минуты молчания.

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ИСТОЧНИК KP.RU