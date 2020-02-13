2020-02-13T16:39:57+03:00
Общество

Тюменские автоинспекторы подвели итоги мероприятия «Должник»

Неплательщику грозят обязательные работы на срок до 50 часов
Вадим Бегун
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Тюменские автоинспекторы рассказали о результатах мероприятия «Должник».Тюменские автоинспекторы рассказали о результатах мероприятия «Должник».Фото: Ольга Крыльцова
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На территории Тюменской области автоинспекторы проводят мероприятие «Должник». В его рамках они прямо на дорогах выявляют неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения

Стало известно, что за первый месяц 2020 года вынесено 53 463 постановления о штрафах на общую сумму почти 50 миллионов рублей. Из них пока оплачена только половина постановлений.

– Административный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа. В случае неуплаты суд может наложить штраф в двукратном размере. Кроме того, неплательщика могут арестовать на 15 суток. Кроме того, ему грозят обязательные работы на срок до 50 часов, – отметили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что в отношении нарушителей, не уплативших штрафы в срок, в этом году возбудили 645 дел. Всего судом вынесено 204 постановления о дополнительном штрафе, 11 – об административном аресте, 26 – о назначении обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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