Тюменцев напугал густой дым на стройплощадке

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:37:03+03:00

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В Тюмени сегодня, 13 февраля, на строительной площадке ЖК «Гармония» произошло возгорание. Горожан напугал густой дым, они начали выкладывать фотографии с места инцидента в социальные сети.

«Ужас!!! Главное, чтобы все живы были, остальное все поправимо!» – такие комментарии пишут местные жители в социальных сетях под постом о возгорании. Однако, как оказалось, переживать особо не стоило.

– Вызов расценивается как ложный. Сейчас дым рассеялся. Никакой угрозы местным жителям и домам нет, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что строители разводили огонь для своих нужд, после чего сами его и потушили. По предварительным данным, пожар ущерба не причинил.

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ИСТОЧНИК KP.RU