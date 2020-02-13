Один из эвакуированных из Китая в Тюмень переведен в инфекционную больницу

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:33:44+03:00

Но это не связано с подозрениями на коронавирус, заверили медики

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Еще одного пациента тюменского санатория «Градостроитель», где на карантин помещены граждане, вывезенные из пораженной коронавирусом китайской провинции Хубэй, перевели в инфекционную больницу. В один из первых дней карантина туда же были помещены еще три человека.

– Его пришлось перевести в инфекционное отделение с симптомами, которые требуют дополнительного обследования. Но это никак не связано с коронавирусной инфекцией, – сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

В «Градостроителе» остаются 140 человек. Сегодня у них произведен очередной забор анализов.

– За время карантина все уже стали как родные. Людям, как и персоналу, конечно, в условиях изоляции непросто. Однако все сотрудники сохраняют оптимизм и поддерживают своих подопечных. Специалисты, кто работает сейчас в «Градостроителе», согласились на это абсолютно добровольно. Если кого-то заставлять, он не будет выполнять свои обязанности настолько ответственно и качественно, как того требует ситуация, – подчеркнула Куликова.

Кроме того, в группе специалистов есть психолог, который в случае необходимости оказывает помощь не только наблюдаемым, но и врачам, отметила она.

Комментируя слухи о том, что симптомы коронавируса могут проявиться лишь на 20-е сутки и более, Инна Куликова пояснила, что специалисты в своей работе руководствуются нормативными документами Минздрава и Роспотребнадзора.

– Мнения, которые появляются в СМИ, могут быть очень интересными, но они никакого отношения к нашей работе не имеют, – заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU