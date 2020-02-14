2020-02-14T06:03:32+03:00
Общество

Погода на 14 февраля в Тюмени: звездное небо – к поздней весне

Солнце в этот день местные жители не увидят
Вадим Бегун
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В Тюмени будет пасмурно.В Тюмени будет пасмурно.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 14 февраля, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 12 градусов, днем – минус 8. Вечером столбики термометров покажут 10–12 градусов ниже нуля. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью 1–4 метра в секунду.

В этот день почитается память мученика Трифона. О погоде наши предки судили по небу: если на Трифона небо было усыпано звездами, то ожидали поздней весны. Если в этот день выпадал снег, это расценивали как предупреждение о дождливой весне.

Если к концу дня небо покрывалось туманным слоем белых облаков, ожидали в скором времени хорошую погоду. Вообще, по погоде этого дня судили о погоде до конца зимы: «Каков Трифон, таковы и оставшиеся дни февраля».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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