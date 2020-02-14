Молодого тоболяка отправили в колонию строгого режима за наркотики

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:07:20+03:00

Мужчина вел себя подозрительно, его задержали полицейские

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В Тобольске 13 февраля вынесли приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя поселка Демьянка Уватского района. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

– Как следует из материалов уголовного дела, 18 ноября 2019 года около 22.20 сотрудники уголовного розыска в Тобольске возле торгового центра обратили внимание на молодого человека. Парень вел себя подозрительно, заметно нервничал и оглядывался по сторонам, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в ходе досмотра мужчины обнаружили свертки с мефедроном массой более семи граммов. Преступник собирался сбыть наркотики через тайники.

Суд назначил подсудимому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU