2020-02-14T06:07:20+03:00
Происшествия

Молодого тоболяка отправили в колонию строгого режима за наркотики

Мужчина вел себя подозрительно, его задержали полицейские
Вадим Бегун
Поделиться:
Молодого тоболяка отправили в колонию строгого режима из-за наркотиков. Фото - pixabay.com.Молодого тоболяка отправили в колонию строгого режима из-за наркотиков. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тобольске 13 февраля вынесли приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя поселка Демьянка Уватского района. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

– Как следует из материалов уголовного дела, 18 ноября 2019 года около 22.20 сотрудники уголовного розыска в Тобольске возле торгового центра обратили внимание на молодого человека. Парень вел себя подозрительно, заметно нервничал и оглядывался по сторонам, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в ходе досмотра мужчины обнаружили свертки с мефедроном массой более семи граммов. Преступник собирался сбыть наркотики через тайники.

Суд назначил подсудимому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожилой болельщик скончался на хоккейном матче в Тюмени
В центре Тюмени ремонтируют 60-летний жилой дом
Тюменцев просят помочь в организации праздника 9 Мая
Жителя Тюмени оштрафовали за тысячи бутылок контрафакта
Молодого тоболяка отправили в колонию строгого режима за наркотики
Погода на 14 февраля в Тюмени: звездное небо – к поздней весне
В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Кристалл»: на месте работают силовики
Тюменские автоинспекторы подвели итоги мероприятия «Должник»
Тюменцев напугал густой дым на стройплощадке
Один из эвакуированных из Китая в Тюмень переведен в инфекционную больницу
Тюменец разъезжал по городу на арестованном автомобиле
Строительство тюменских детских садов идет с опережением сроков
Тюменцы узнали больше о пьезохирургии
В Тюмени арестовали водителя автобуса, сбившего на остановке мужчину
Осужден тюменец, который купил ствол для пистолета через интернет
В Тюмени выписали молодых людей, которые контактировали с китаянкой с коронавирусом