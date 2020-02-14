Жителя Тюмени оштрафовали за тысячи бутылок контрафакта

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:55:39+03:00

Мужчина сделал пожертвования, чтобы не угодить за решетку

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В Тюмени оштрафован местный житель, который купил тысячи бутылок алкоголя. Продукция оказалась контрафактом.

– Мужчина приобрел для сбыта более 4,7 тысячи бутылок водки, коньяка и 30 литров спирта. Вся продукция контрафактная и хранилась в гараже. Ее изъяла полиция в январе 2020 года, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд учел, что тюменец впервые совершил преступление небольшой тяжести. Подсудимый просил заменить уголовное наказание штрафом и добровольно пожертвовал 100 тысяч рублей детскому спортивному учреждению.

Таким образом, суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине штраф в размере 150 тысяч рублей в доход государства. Его он уже платил. Контрафактную продукцию уничтожат.

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ИСТОЧНИК KP.RU