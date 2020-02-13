2020-02-13T16:30:08+03:00
Общество

Тюменец разъезжал по городу на арестованном автомобиле

Мужчина повелся на недорогую стоимость машины
Вадим Бегун
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Тюменец разъезжал по городу на арестованном автомобиле. Фото - УФССП по Тюменской области.Тюменец разъезжал по городу на арестованном автомобиле. Фото - УФССП по Тюменской области.
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В Тюмени мужчина разъезжал по улицам на арестованном автомобиле. Правда, узнал он об этом от приставов, которые проводили рейд.

– Сорокалетний тюменец недавно купил подержанный «Хендай-Элантра», в собственность еще не оформил. Теперь мужчина узнал, что на автомобиль наложен арест. Бывший владелец имеет долгов более чем на три миллиона рублей, в том числе и за коммунальные услуги, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что горожанин понял обоснованность изъятия авто. Мужчина заявил, что намерен обратиться в суд с иском к продавцу.

Во время рейда приставы остановили 191 автомобиль должников, 7 из которых арестованы. На месте оплачено штрафов на 218 тысяч рублей, 50 тысяч из которых составили долги по алиментным платежам, 13 тысяч – штрафы ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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