Тюменец разъезжал по городу на арестованном автомобиле
В Тюмени мужчина разъезжал по улицам на арестованном автомобиле. Правда, узнал он об этом от приставов, которые проводили рейд.
– Сорокалетний тюменец недавно купил подержанный «Хендай-Элантра», в собственность еще не оформил. Теперь мужчина узнал, что на автомобиль наложен арест. Бывший владелец имеет долгов более чем на три миллиона рублей, в том числе и за коммунальные услуги, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
В ведомстве также сообщили, что горожанин понял обоснованность изъятия авто. Мужчина заявил, что намерен обратиться в суд с иском к продавцу.
Во время рейда приставы остановили 191 автомобиль должников, 7 из которых арестованы. На месте оплачено штрафов на 218 тысяч рублей, 50 тысяч из которых составили долги по алиментным платежам, 13 тысяч – штрафы ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU