Тюменцы узнали больше о пьезохирургии

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:26:46+03:00

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Инновации в медицине, а тем более в стоматологии, появляются все чаще. Один из актуальных помощников стоматологов – хирургический пьезо-аппарат.

О новом методе, так называемой пьезохирургии, мы поговорили с нашим хирургом-имплантологом Константином Драгомирецким.

– Константин Викторович, в чем суть инновационного метода?

– Принцип работы пьезо-аппарата – ультразвуковые колебания наконечника инструмента. Атравматичность подобных операций – основное преимущество пьезохирургии, отсутствие травматизации тканей, нервов и сосудов, находящихся поблизости.

– Какие еще плюсы есть у пьезо-аппарата?

– Главным после атравматичности является антибактериальное свойство при костной пластике и синус-лифтинге. Так называемая ультразвуковая кавитация минимизирует послеоперационные осложнения и сокращает время восстановления тканей после операции. К тому же важная особенность аппарата, полезная при удалении зубов, – точная режущая способность.

– Кому показаны операции с помощью данного аппарата?

– Так как все процедуры проходят максимально комфортно и безболезненно для пациента, метод пьезохирургии применим как для взрослых, так и для детей. При ряде состояний, например наличии кардиостимулятора, пьезохирургическое вмешательство не проводится. Профильные стоматологические противопоказания к использованию ультразвука могут быть связаны с опасностью разрушения пломб. В каждом конкретном случае врач оценивает материал пломбы, ее состояние, близость к зоне работы пьезотома и принимает индивидуальное решение.

– Какие операции можно проводить пьезо-аппаратом?

– Ультразвуковой скальпель современные стоматологи используют не только в хирургии, но и при эндодонтическом лечении, сохраняющем витальный или депульпированный зуб. Но все же преимущества пьезотома наиболее полно раскрываются при удалении ретенированных зубов и в ходе остеопластики, предшествующей установке имплантатов. Для создания доступа в гайморову пазуху при операциях синус-лифтинга также применяется пьезотом, что снижает травматичность операции и риск повреждения слизистой оболочки гайморовой пазухи.

– Константин Викторович, какова стоимость процедуры с применением аппарата?

– Когда пьезо-аппарат только появился в стоматологиях, именно высокая стоимость процедур с его использованием считалась единственным недостатком. Но с каждым днем данный метод проведения хирургических манипуляций приобретает всё большую популярность и становится более доступным. На данный момент в нашей стоматологии одна процедура с применением ультразвукового аппарата стоит 6 500 рублей. Если вы хотите до минимума снизить риск отторжений при имплантации зубов или провести малоинвазивное удаление зубов мудрости, стоит использовать уникальные возможности пьезохирургии.