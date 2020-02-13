2020-02-13T15:18:52+03:00
Недвижимость

Строительство тюменских детских садов идет с опережением сроков

Дошкольные учреждения сдадут уже в этом году
Вадим Бегун
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Строительство тюменских детских садов идет с опережением сроков. Фото - ГУ строительства Тюменской области.Строительство тюменских детских садов идет с опережением сроков. Фото - ГУ строительства Тюменской области.
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В Тюмени продолжается строительство трех детских садов. Их сдадут в этом году: работа идет с опережением сроков.

Сейчас специалисты выполняют перепланировку помещений в коробке здания детсада в микрорайоне Суходолье. Объект был законсервирован еще 4 года назад, тогда его готовность составляла 40%. В 2019 году строительство возобновили.

– В микрорайоне Войновка готовность фундамента детсада составляет 50%. Рабочие планируют завершить работы по фундаменту уже к концу следующей недели. Сейчас подрядчик устанавливает стеновые панели на цокольном этаже, – сообщила пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве также сообщили, что со значительным опережением сроков возводится детский сад и в микрорайоне Ямальский-1. Контракт на его строительство был заключен в середине ноября 2019 года, а уже сегодня полностью готова коробка здания. Теперь строители приступили к устройству инженерных сетей. Со следующей недели начнется монтаж кровли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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