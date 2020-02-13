13 Февр. 2020 2020-02-13T14:02:05+03:00

В Тюмени арестовали водителя автобуса, сбившего на остановке мужчину. Фото - МКУ "Тюменьгортранс".

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В Тюмени автоинспекторы отыскали двух водителей. Оба они ранее – 7 и 9 февраля – скрылись с мест дорожно-транспортных происшествий.

– Автоинспекторы задержали водителя автобуса, который сбил 66-летнего пешехода, стоящего на остановке на улице Привокзальной. Суд приговорил работника к трем суткам административного ареста, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Кроме того, пять суток административного ареста получил и водитель «Лады-Гранты»-такси. 9 февраля на улице Харьковской он столкнулся с автомобилем «Субару» и убежал с места аварии, бросив машину.

В ведомстве уточнили, что таксисту 27 лет, и в 2011 году он лишался права управления транспортом за пьяное вождение.

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ИСТОЧНИК KP.RU