В центре Тюмени ремонтируют 60-летний жилой дом

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:06:18+03:00

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В Тюмени капитально ремонтируют дом № 63, который находится на улице Ленина. Пятиэтажка в самом центре города в ноябре отметит свое шестидесятилетие.

– Здесь обновят кровлю, фундамент, инженерные сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, подвальное помещение, фасад, а уже после – сети электроснабжения. Работы по контрактам должны завершиться в июле этого года. Для соблюдения безопасности прохожих сотрудники подрядной организации огородили территорию вокруг дома и разместили на нём предупреждающие объявления, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

– Когда-то это был один из лучших домов города, одна из первых пятиэтажек. Сейчас дом, конечно, уже требует внимания к содержанию. В нем были и протечки… Теперь мы находимся в состоянии ожидания результата ремонта, – рассказывает старожилка Татьяна Германовна. Ее семья заехала в этот дом в ноябре 1960 года.

Всего в этом году в Тюмени планируется отремонтировать около 250 кровель. Уже более половины домов обрели подрядчиков, сообщает заместитель главы города Павел Перевалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU