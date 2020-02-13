2020-02-13T14:06:14+03:00
Происшествия

Осужден тюменец, который купил ствол для пистолета через интернет

Подсудимый полностью признал свою вину
Вадим Бегун
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В Тюмени осудили мужчину, который через интернет купил ствол для пистолета. Фото - pixabay.com.В Тюмени осудили мужчину, который через интернет купил ствол для пистолета. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени осудили 36-летнего местного жителя. Мужчина купил себе ствол для пистолета посредством сети Интернет.

– Как стало известно из материалов дела, тюменец в марте 2017 года через форум вооруженной тематики интернет-сайта приобрел нарезной ствол для пистолета у неизвестного, который находился на территории Украины. Посылку ему направили после оплаты международным почтовым отправлением – заказной бандеролью, – рассказали в Ленинском районном суде.

При назначении наказания суд учел тот факт, что подсудимый вину признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке и раскаялся в содеянном. В итоге мужчину приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком пять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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