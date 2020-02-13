13 Февр. 2020 2020-02-13T11:59:23+03:00

Стал известен новый глава комитета по социальной политике Тюменской области. Фото со странички Ольги Швецовой в "ВКонтакте".

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В Тюмени стал известен новый глава комитета по социальной политике. Сегодня, 13 февраля, кандидатуру Ольги Швецовой утвердили депутаты на заседании областной думы.

«Хочу поблагодарить коллег за теплые слова в мой адрес, доверие и поддержку. Новую должность считаю не только важным этапом моего профессионального пути, но и серьезной ответственностью», – пишет Ольга Швецова на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Новоиспеченный председатель заявила, что необходимо приложить все усилия для реализации задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании 15 января.

«Вопросов, требующих участия депутатов, множество. И здесь важно, насколько слаженной командой мы будем действовать. В комитете работают представители разных фракций, и я надеюсь на их поддержку, поскольку мы все – профессионалы и решаем общие задачи», – резюмирует глава ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU