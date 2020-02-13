13 Февр. 2020 2020-02-13T12:44:05+03:00

Тюменец выгнал из дома сестру и ее сожителя, побив их черенком. Фото - pixabay.com.

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В ялуторовской полиции зафиксировали два факта угрозы убийством. Житель села Петелино слишком усердно выгонял из дома своих родственников.

– 39-летний безработный мужчина неоднократно судим, проживает в доме вместе со своей матерью. В какой-то момент родственница пожелала провести с сыном профилактическую беседу и попросила это сделать свою дочь, которая проживает в Ялуторовске. Та приехала со своим сожителем, но разговор изначально не заладился, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый вооружился деревянным черенком и не впустил в дом гостей. Во дворе он несколько раз ударил им сначала мужчину, затем досталось и сестре. Дознавателем возбуждены уголовные дела. Теперь тюменцу грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU