13 Февр. 2020 2020-02-13T11:49:07+03:00

Молодой тюменец получил 16 лет тюрьмы за убийство бабушки и ее сожителя. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюменской области вынесли приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя деревни Вармахли Тобольского района. Мужчина совершил убийство двух человек.

– В ночь с 10 на 11 сентября 2019 года пьяный молодой человек пришел к родной бабушке и ее сожителю и убил их за то, что они не были на поминках его отчима. Чтобы избежать наказания, он решил инсценировать так, как будто бабушку лишил жизни сожитель, который потом покончил жизнь самоубийством. Злоумышленник нанес погибшему несколько ударов ножом, затем вложил его в руку убитого, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение одного года будет ограничен в свободе передвижения.

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ИСТОЧНИК KP.RU