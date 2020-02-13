2020-02-13T11:47:19+03:00
Происшествия

На улице Мельникайте в Тюмени авто врезалось в отбойник, сбив человека

Пешеход получил травмы
Вадим Бегун
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На улице Мельникайте в Тюмени авто врезалось в отбойник, сбив человека. Фото - очевидцы.На улице Мельникайте в Тюмени авто врезалось в отбойник, сбив человека. Фото - очевидцы.
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В Тюмени сегодня, 13 февраля, ночью на улице Мельникайте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Фотографии с места аварии очевидцы слили в социальные сети. Они же и сообщили, что автомобиль «Фольксваген» сбил пешехода.

– По предварительным данным, мужчина перелез через ограждение, чтобы перейти дорогу. Он был пьян. Водитель иномарки не смог избежать столкновения, в результате машина врезалась отбойник и сбила человека, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что пешеход получил травмы. Информация о его состоянии в настоящий момент уточняется, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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