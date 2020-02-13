2020-02-13T10:07:17+03:00
Происшествия

Житель Ишима получил большой срок за вымогательство

Мужчина совершил преступление, уже будучи осужденным условно
Вадим Бегун
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Житель Ишима получил большой срок за вымогательство. Фото - pixabay.com.Житель Ишима получил большой срок за вымогательство. Фото - pixabay.com.
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В Ишиме за решеткой оказался ранее судимый 25-летний местный житель. Мужчина хотел присвоить себе кальянную бизнесмена.

– В марте 2019 года злоумышленник, зная, что предприниматель продает бар-кальянную в Ишиме, потребовал отдать ему заведение по заведомо заниженной цене в 250 тысяч рублей. В случае отказа он угрожал забрать заведение бесплатно. Бизнесмен обратился в полицию, вымогателя задержали и заключили под стражу, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Выяснилось, что злоумышленник совершил преступление в период условной меры наказания. В декабре 2018 года его уже осудили на три года условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Таким образом, суд отменил условное осуждение и окончательно назначил подсудимому восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание вымогатель будет в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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