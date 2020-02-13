Уникальная стоматологическая клиника появится в Тюмени

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:05:37+03:00

Первых пациентов примут через три года

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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с представителями делегации из Кореи. На ней стороны обсудили строительство стоматологической клиники на базе МСЧ «Нефтяник».

Исполнительный директор клиники Sun Healthcare International Ли Кю Ын рассказал об участии корейского медицинского центра в проекте создания в Тюмени уникальной стоматологической клиники с отделением челюстно-лицевой хирургии. В свою очередь Александр Моор напомнил, что идея возникла четыре года назад, когда корейские коллеги приезжали в областной центр.

– В этом году мы переходим к практической реализации проекта. Наша задача не только построить современную стоматологическую клинику, оснастить ее высокотехнологичным оборудованием, но и подготовить необходимый медицинский персонал. Начать процесс подготовки специалистов необходимо уже на стадии строительства, – заявил губернатор.

Стало известно, что здесь будут доступны эстетические, реконструктивно-восстановительные и ортогнатические операции всех категорий сложности. Профессиональную помощь смогут получить пациенты с врожденной челюстно-лицевой патологией, последствиями травм и ожогов. Первых пациентов клиника примет через три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU