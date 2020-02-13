Жителей Тюмени в выходные порадует солнце

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:05:00+03:00

Однако ночью будет довольно морозно

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В Тюмени в предстоящее воскресенье, 16 февраля, будет ярко светить солнце. Однако любителям ночных прогулок придется потерпеть: ночью стукнет крепкий мороз.

По прогнозам тюменских метеорологов, в субботу ожидается пасмурная погода – облака продержатся на небе до самого вечера. Температура воздуха составит семь градусов ниже нуля, ночью она опустится до 13 градусов.

В этот день будет дуть южный ветер со скоростью четыре метра в секунду. Его порывы достигнут восьми метров в секунду.

В воскресенье горожан порадует солнце: небо все время будет ясным. Однако в этот день температура воздуха опустится до девяти градусов ниже нуля. Ночью будет довольно морозно – до минус 16.

Что касается следующей недели, то тюменцев ждет потепление. Так, уже в среду, 19 февраля, воздух прогреется до плюс одного градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU