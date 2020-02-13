Погода на 13 февраля в Тюмени: горожан ждет пасмурный день
Сегодня, 13 февраля, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет минус 10-11 градусов, днем – минус 9-12. Вечером столбики термометров покажут 13-14 градусов ниже нуля. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью 1–2 метра в секунду.
В этот день почитается память святителя Никиты, затворника Печерского. В народе святой Никита почитается как хранитель от пожаров, молний и засухи.
Наши предки заметили: если днём 13 февраля появлялся иней, то снега в ночь на 14-е не будет, а если снег все же выпадал, готовились к потеплению. Если в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не обрушится бураном.
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ИСТОЧНИК KP.RU