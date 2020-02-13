Погода на 13 февраля в Тюмени: горожан ждет пасмурный день

13 Февр. 2020 2020-02-13T05:02:34+03:00

Солнца в этот день местные жители не увидят

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Сегодня, 13 февраля, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 10-11 градусов, днем – минус 9-12. Вечером столбики термометров покажут 13-14 градусов ниже нуля. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью 1–2 метра в секунду.

В этот день почитается память святителя Никиты, затворника Печерского. В народе святой Никита почитается как хранитель от пожаров, молний и засухи.

Наши предки заметили: если днём 13 февраля появлялся иней, то снега в ночь на 14-е не будет, а если снег все же выпадал, готовились к потеплению. Если в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не обрушится бураном.

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ИСТОЧНИК KP.RU