2020-02-13T05:42:29+03:00
Происшествия

В Тюмени любитель пьяной езды отправился в колонию

Мужчина неоднократно садился за руль в нетрезвом виде
Вадим Бегун
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В Тюмени любитель пьяной езды отправился в колонию. Фото - pixabay.com.В Тюмени любитель пьяной езды отправился в колонию. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 44-летнего местного жителя. Мужчина несколько раз садился за руль в нетрезвом виде.

– Вечером 13 декабря 2019 года автоинспекторы обратили внимание на ВАЗ-2109, который двигался на парковке возле ТРЦ «Гудвин». У водителя при себе не оказалось документов, однако имелись признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере тюменец отказался, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Выяснилось, что в 2016 фигурант дела уже осуждался за пьяную езду, тогда его оштрафовали на 200 тысяч рублей, при этом штраф он полностью не оплатил. В 2017 году мужчину осуждали условно.

В этот раз нарушитель не смог уйти от тюрьмы. Суд приговорил его к полугоду лишения свободы. Отбывать наказание горожанин будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также тюменец снова выплатит порядка двухсот тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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