2020-02-13T06:22:10+03:00
Общество

Тюменскую улицу предлагают назвать в честь космонавта Алексея Леонова

Свое мнение по этой теме можно выразить до 21 февраля
Вадим Бегун
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Тюменскую улицу предлагают назвать в честь космонавта Алексея Леонова. Фото предоставлено департаментом земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.Тюменскую улицу предлагают назвать в честь космонавта Алексея Леонова. Фото предоставлено департаментом земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.
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В Тюмени одну из улиц планируют назвать в честь Алексея Леонова – первого космонавта, который вышел в открытый космос. Новая улица может появиться в районе Тарманы – между улицами Тимофея Чаркова и Алматинской.

Инициативу одной из тюменских компаний рассмотрят на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети города Тюмени. Улица Леонова может находиться на территории планировочного района № 2 «Тарманский».

Желающим выразить мнение в отношении данного предложения необходимо обратиться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 330, телефон 51-00-94, e-mail: SomovaSM@tyumen-city.ru. Мнения принимаются до 21 февраля, сообщает департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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