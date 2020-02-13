2020-02-13T07:53:07+03:00
Происшествия

Более ста тысяч рублей лишилась тюменка после общения с лжесотрудницей банка

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Более ста тысяч рублей лишилась тюменка после общения с лже-сотрудницей банка.Более ста тысяч рублей лишилась тюменка после общения с лже-сотрудницей банка.Фото: Ольга Крыльцова
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В ялуторовскую полицию обратилась жительница деревни Новый Кавдык. 56-летняя женщина заявила, что лишилась своих сбережений после звонка мошенницы, которая представилась сотрудником банка.

– Звонившая сообщила о попытке несанкционированного снятия денег со счета клиентки и предложила схему, как сохранить сбережения. Для этого надо было назвать реквизиты карты для ее блокирования. После того как женщина назвала данные карты, ей на телефон пришли коды. Их она также сообщила мошеннице, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Из следующих СМС-оповещений потерпевшая поняла, что ее деньги пошли на оплату товаров, покупку которых совершили неизвестные лица. Женщина лишилась 109 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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