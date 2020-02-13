2020-02-13T07:59:09+03:00
Общество

Тюменцам разъяснят требования земельного законодательства

В городе организована горячая линия
Вадим Бегун
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Тюменцам разъяснят требования земельного законодательства. Фото - управления Росреестра по Тюменской области.Тюменцам разъяснят требования земельного законодательства. Фото - управления Росреестра по Тюменской области.
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Тюменский Росреестр разъяснит вопросы земельного законодательства. Каждый, у кого возникнут вопросы по этой теме, может позвонить в ведомство.

– Проконсультируем граждан по вопросам санкций, предусмотренных за нарушение требований земельного законодательства. Заинтересованные лица смогут получить информацию о том, как самостоятельно, не дожидаясь инспекторов госземнадзора, проверить соблюдение требований земельного законодательства на собственном участке, – пояснили в Управлении Росреестра по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что прямую линию проведет начальник отдела государственного земельного надзора управления Наталия Калинина. Прямая линия состоится 14 февраля с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (3452) 35-37-32.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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