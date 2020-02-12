2020-02-12T15:46:26+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Фото - операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование «Благополучная семья» и «Уютный дом». Скидка на каждый полис составляет 30%.

Акция действует два дня – 13 и 14 февраля 2020 года. Стоимость каждого полиса составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Благополучная семья» – это готовое страховое решение для защиты семьи. Полис предусматривает получение выплаты в результате несчастного случая. В рамках страховой программы можно застраховать сразу всю семью полностью (ближайшие родственники, супруги, дети). Страховая защита действует по всему миру в режиме 24/7. Программа распространяется на взрослых и детей в возрасте от 1 года до 70 лет включительно. Полис включает 14 видов спорта на любительском уровне, а также подходит для занятий в школе и секциях. Срок страхования – 1 год. Лимит страховой защиты – до 900 тысяч рублей. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней после принятия решения о выплате.

Быстрополис «Уютный дом» – готовое страховое решение для защиты имущества. Полис дает возможность застраховать дом, квартиру или апартаменты, включая домашнее имущество. Также владелец полиса может застраховать свою ответственность за причинение ущерба соседям. В программу включены следующие риски: пожар, залив, кражи, вандализм, гражданская ответственность. Полис оформляется без осмотра и описи имущества. Срок действия полиса – 1 год. Лимит страховой защиты составляет 900 тысяч рублей.

Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение Банка УРАЛСИБ 13 и 14 февраля 2020 года.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выступает агентом ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
«Не хотел создать панику»: тюменский школьник извинился за пранк о коронавирусе
В Москве стартовала апробация уникального тренажера тюменской компании
Тюменцам рассказали, как уберечь ребенка от болезней во время карантина
В Тюмени вынесли приговор администратору спа-салона с путанами
«Станет центром притяжения»: в Ишиме появится ледовый комплекс
Тюменцы жалуются на нехватку окошек регистратуры в городской поликлинике
После излечения от коронавируса студентка ТИУ Лес Ли вернулась к учёбе
В тюменском доме обрушилась стена
В День всех влюбленных тюменцы узнают больше о глаукоме
Общественники проверили цены на противовирусные препараты в тюменских аптеках
Тюменцы возмутились изменениями в схеме маршрута № 68
Карантинную муку вернули из Тюмени в Казахстан
Пять свертков с героином нашел тюменец в тайнике
Тюменцам запретили держать дома львов и акул
Тюменец «подселил» в квартиру, где он жил с родственниками, 13 мигрантов
В Тюмени полностью сгорел автобус
В Тюмени молодой человек ограбил комиссионный магазин
МегаФон «спрячет» имя любимой в номер телефона
В тюменской Зареке построили новую теплотрассу
Более 600 единиц техники чистят снег на улицах Тюмени
В Тюмени отремонтируют мемориал на площади Памяти
Одну из тюменских улиц могут назвать в честь геолога