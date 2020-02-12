2020-02-12T15:38:27+03:00
Здоровье

В Москве стартовала апробация уникального тренажера тюменской компании

Вадим Бегун
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В Москве стартовала апробация уникального тренажера тюменской компании. Фото - компания «Крисаф».В Москве стартовала апробация уникального тренажера тюменской компании. Фото - компания «Крисаф».
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В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве стартовала апробация роботизированного тренажера тюменской компании «Крисаф». Уникальный комплекс для локомоторной терапии в 2019 году уже прошел испытания в Национальном медико-хирургическом центре им. Н. И. Пирогова, где лечатся взрослые пациенты, и получил высокую оценку экспертов. Теперь специалистам предстоит определить эффективность тренажера в реабилитации детей.

Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) – один из ведущих медицинских центров страны. Туда поступают дети с тяжелыми травмами, полученными в результате ДТП, падений с высоты, занятий экстремальными видами спорта.

– На этом этапе клинических испытаний наш тренажер используется для реабилитации детей со спинномозговой и черепно-мозговой травмой, – рассказал руководитель компании «Крисаф» Ильдар Рахматуллин. – Проведя тщательный анализ результатов, мы сможем усовершенствовать технологию и сам комплекс, а также определить перспективы его использования для разных категорий пациентов.

Фото - компания «Крисаф».

Фото - компания «Крисаф».

– В общественную приемную часто обращаются за помощью в реабилитации: покупка оборудования, поездки в реабилитационные центры. Очень радует, что в реабилитационной сфере появился тренажер, в разы дешевле тех, что уже существуют, то есть еще больше центров реабилитации могут себе его позволить, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Справка: Аппаратно-программный комплекс «Крисаф» предназначен для автоматизированной восстановительной терапии пациентов с нарушением двигательной функции, связанной с последствиями травм, операций на головном и спинном мозге, инсультами, с детским церебральным параличом. Разработчик комплекса – ООО «Крисаф». Тренажер запатентован в России, Китае, Южной Корее, США и Европе.

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