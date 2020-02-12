2020-02-12T15:28:19+03:00
Здоровье

Тюменцам рассказали, как уберечь ребенка от болезней во время карантина

Игры на свежем воздухе – вот чего так не хватает большинству детей на «каникулах»
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, как уберечь ребенка от болезней во время карантина.Тюменцам рассказали, как уберечь ребенка от болезней во время карантина.Фото: Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, как уберечь ребенка от болезней во время карантина. Одно из главных условий – прогулки и игры на свежем воздухе.

– Отправляя ребенка на улицу, оденьте его по погоде. Очень важно, чтобы не было переохлаждения, а ноги были сухими и теплыми. Голову тоже нужно держать в тепле. В это время в рационе ребенка должно быть больше овощей и фруктов, богатых витамином С, а также нежирного мяса и рыбы. Не стоит забывать про молочные каши и кисломолочные продукты, – сообщили в Комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

В ведомстве также посоветовали регулярно проветривать комнату, в которой находится ребенок, и квартиру в целом. Необходимо объяснить ему элементарные правила гигиены. Например, перед едой и после прогулок следует мыть руки с мылом.

В это время не стоит посещать торгово-развлекательные центры или любые массовые мероприятия. В местах большого скопления людей велика вероятность заразиться гриппом или ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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