2020-02-12T14:59:07+03:00
Происшествия

В Тюмени вынесли приговор администратору спа-салона с путанами

Организатора незаконного заведения ранее оштрафовали
Вадим Бегун
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В Тюмени вынесли приговор администратору спа-салона с путанами. Фото - pixabay.com.В Тюмени вынесли приговор администратору спа-салона с путанами. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего администратора спа-салона. Женщина подрабатывала по просьбе хозяина незаконного заведения.

– Горожанин, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, арендовал два помещения. В них под видом спа-салонов он организовал занятия проституцией. В январе 2018 года мужчина привлек к своей противоправной деятельности женщину, взяв ее на работу администратором, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что осенью 2018 года об этих заведениях стало известно полиции, было возбуждено уголовное дело. Суд назначил подсудимой штраф в размере 195 тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства.

Также стало известно, что в сентябре 2019 года организатора спа-салонов оштрафовали судом на 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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