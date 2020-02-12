В Тюмени вынесли приговор администратору спа-салона с путанами

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:59:07+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего администратора спа-салона. Женщина подрабатывала по просьбе хозяина незаконного заведения.

– Горожанин, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, арендовал два помещения. В них под видом спа-салонов он организовал занятия проституцией. В январе 2018 года мужчина привлек к своей противоправной деятельности женщину, взяв ее на работу администратором, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что осенью 2018 года об этих заведениях стало известно полиции, было возбуждено уголовное дело. Суд назначил подсудимой штраф в размере 195 тысяч рублей. Деньги пойдут в доход государства.

Также стало известно, что в сентябре 2019 года организатора спа-салонов оштрафовали судом на 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU