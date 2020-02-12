«Станет центром притяжения»: в Ишиме появится ледовый комплекс

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:39:21+03:00

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В Ишиме планируют построить ледовый комплекс. Уже на следующей неделе объявят аукцион на разработку проектной документации.

Спортивный объект объединит арену, трибуны, фойе, медицинский кабинет, раздевалки, пункт проката, залы для тренировок и отработки бросков. Департаменту городского хозяйства поручено просчитать мощности тепло-, водо-, электроснабжения комплекса.

– Он должен быть комфортным, удобным и максимально оснащенным как для спортсменов-профессионалов, так и для всех любителей фигурного катания. Надеюсь, что после строительства объект будет центром притяжения для ишимцев разных возрастов, – сказал глава муниципалитета Федор Шишкин.

Он также добавил, что спортивный комплекс разместится на участке на улице Большой, в районе дома № 200. Здесь достаточно площадей как для самого учреждения, так и для парковки. При реализации проекта предусмотрят современное благоустройство с деревьями, газоном и скамейками.

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ИСТОЧНИК KP.RU