2020-02-12T14:03:00+03:00
Здоровье

Тюменцы жалуются на нехватку окошек регистратуры в городской поликлинике

Местный житель сообщил о проблеме в социальной сети
Вадим Бегун
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Тюменцы жалуются на нехватку окошек регистратуры в городской поликлинике. Фото - "ЧС Тюмень".Тюменцы жалуются на нехватку окошек регистратуры в городской поликлинике. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени горожанин пожаловался на нехватку окошек регистратуры в поликлинике №17. В депздраве дали ответит на претензии местного жителя.

«В 17 поликлинике всего два окна. Справа льготники, слева общее. Возникает вопрос, бюджет не позволяет открыть больше окон? Я считаю это ненормальным», – пишет Сергей К. в одной из местных групп социальной сети «ВКонтакте», приложив к своему посту соответствующую фотографию.

В департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что в поликлиниках региона сейчас идет переформатирование регистратур на открытый формат.

– Иногда в небольших отделениях полноценно это реализовывается чуть позже – правильное рабочее место, с перегородками, поэтому здесь на данный момент вы видите столы. С введением электронного документооборота, в том числе электронных медкарт, а также терминалов для электронной очереди пересматривается функционал регистраторов. Часть функций передана администратору, – рассказала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

По ее словам, количество необходимых работников определяется функционалом. Она также добавила, что система организации работы сейчас тоже электронная: есть возможность анализировать количество обращений в регистратуру в рабочую смену.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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