В День всех влюбленных тюменцы узнают больше о глаукоме

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:38:01+03:00

Тюменцы узнают больше о глаукоме в День всех Влюбленных. Фото - Областной офтальмологический диспансер.

Предварительная запись для участия в мероприятии не требуется

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В Областном офтальмологическом диспансере в ближайшую пятницу, 14 февраля, пройдет занятие, посвященное глаукоме. На нем тюменцы узнают о мерах профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения глазных заболеваний.

– Глаукома характеризуется постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления выше приемлемого для данного человека уровня. Со временем такие заболевания могут привести к слепоте. При значительной распространенности болезни лишь половина больных замечает изменения в зрительном восприятии, так как они происходят медленно и постепенно, – сообщили в медучреждении.

В диспансере также отметили, что стать причиной глаукомы может длительное применение стероидов. Также риск заболевания повышаются у людей, страдающих близорукостью или дальнозоркостью.

Чтобы узнать больше о глазных болезнях, нужно прийти на занятие, которое состоится 14 февраля. Встреча пройдет по адресу: ул. Холодильная, 118, корпус 1, пятый этаж, конференц-зал. Начало в 15.00. Участие абсолютно бесплатное, предварительная запись также не требуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU