2020-02-12T13:38:01+03:00
Здоровье

В День всех влюбленных тюменцы узнают больше о глаукоме

Предварительная запись для участия в мероприятии не требуется
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы узнают больше о глаукоме в День всех Влюбленных. Фото - Областной офтальмологический диспансер.Тюменцы узнают больше о глаукоме в День всех Влюбленных. Фото - Областной офтальмологический диспансер.
Изменить размер текста:

В Областном офтальмологическом диспансере в ближайшую пятницу, 14 февраля, пройдет занятие, посвященное глаукоме. На нем тюменцы узнают о мерах профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения глазных заболеваний.

– Глаукома характеризуется постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления выше приемлемого для данного человека уровня. Со временем такие заболевания могут привести к слепоте. При значительной распространенности болезни лишь половина больных замечает изменения в зрительном восприятии, так как они происходят медленно и постепенно, – сообщили в медучреждении.

В диспансере также отметили, что стать причиной глаукомы может длительное применение стероидов. Также риск заболевания повышаются у людей, страдающих близорукостью или дальнозоркостью.

Чтобы узнать больше о глазных болезнях, нужно прийти на занятие, которое состоится 14 февраля. Встреча пройдет по адресу: ул. Холодильная, 118, корпус 1, пятый этаж, конференц-зал. Начало в 15.00. Участие абсолютно бесплатное, предварительная запись также не требуется.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
«Не хотел создать панику»: тюменский школьник извинился за пранк о коронавирусе
В Москве стартовала апробация уникального тренажера тюменской компании
Тюменцам рассказали, как уберечь ребенка от болезней во время карантина
В Тюмени вынесли приговор администратору спа-салона с путанами
«Станет центром притяжения»: в Ишиме появится ледовый комплекс
Тюменцы жалуются на нехватку окошек регистратуры в городской поликлинике
После излечения от коронавируса студентка ТИУ Лес Ли вернулась к учёбе
В тюменском доме обрушилась стена
В День всех влюбленных тюменцы узнают больше о глаукоме
Общественники проверили цены на противовирусные препараты в тюменских аптеках
Тюменцы возмутились изменениями в схеме маршрута № 68
Карантинную муку вернули из Тюмени в Казахстан
Пять свертков с героином нашел тюменец в тайнике
Тюменцам запретили держать дома львов и акул
Тюменец «подселил» в квартиру, где он жил с родственниками, 13 мигрантов
В Тюмени полностью сгорел автобус
В Тюмени молодой человек ограбил комиссионный магазин
МегаФон «спрячет» имя любимой в номер телефона
В тюменской Зареке построили новую теплотрассу
Более 600 единиц техники чистят снег на улицах Тюмени
В Тюмени отремонтируют мемориал на площади Памяти
Одну из тюменских улиц могут назвать в честь геолога