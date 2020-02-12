Общественники проверили цены на противовирусные препараты в тюменских аптеках

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:31:13+03:00

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В Тюмени команда «Молодежки ОНФ» проверила цены на противовирусные препараты. Оказалось, что ценник на некоторые лекарства в аптеках областного центра больше, чем в среднем по стране.

В ходе рейда общественники пообщались с одной из заведующих аптекой. Женщина показала накладные, в которых видно, что стоимость препарата «Арбидол» 100 мг № 20 составляет 543,8 рубля (закупочная цена 407,9 рубля).

Так, цена на «Арбидол» в Тюмени выше на 6%, чем в среднем по стране. Стоимость «Кагоцела» 12 мг № 10 выше на 13%, «Амиксина» № 6 – дороже на 6%. Незначительный процент составляет стоимость препарата «Ацикловир» – всего 1%.

– Негативный информационный фон о коронавирусе дал о себе знать. Где-то повысились цены только на маски, где-то аптечные сети повысили стоимость на препараты. При мониторинге сайтов аптек выяснилось, что одна федеральная сеть на препарат «Арбидол» сделала акцию «Stop цена»», – отметил представитель «Молодежки ОНФ» в Тюменской области Тимур Нигматуллин.

Общественники направят обращение в региональный УФАС для проверки цен на лекарственные препараты и принятия соответствующих мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU