Тюменцам запретили держать дома львов и акул

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:29:05+03:00

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В Тюменском управлении Россельхознадзора рассказали об изменениях в Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными». Тюменцы узнали, каких именно животных нельзя содержать дома.

В запретный список входят все виды кобр, питоны, длина которых не превышает 4 метров, крокодилы, земноводные (бесхвостые беспозвоночные), а также толстохвостые, желтые древесные и бразильские желтые скорпионы.

– Также нельзя держать дома львов, тигров, гиеновых собак, лисиц, все виды гну, все виды макак, птиц – фламингообразных, пингвинообразных, все виды филинов, хрящевых рыб (электрических скатов, скатов-хвостоколов, серых и молотоголовых акул, костных рыб (все виды мурен, конгер и электрического угря), а также коралловых полипов, – сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что диких животных, которые содержатся в условиях неволи, конфискуют. Однако животные, приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти питомцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU