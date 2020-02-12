В Тюмени полностью сгорел автобус

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:47:51+03:00

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В Тюмени сегодня, 12 февраля, на улице Свободы (район ДОК) горел автобус. Информация об инциденте появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что первыми огонь увидели водители ассенизаторской машины, они и начали тушить пожар.

Позже на место происшествия приехали пожарные. Благодаря их слаженным действиям удалось спасти от огня второй автобус и дома.

– Вызов по этому поводу поступил в 9.45. Спасатели прибыли на место в 9.53. Открытое горение удалось ликвидировать в 10.01, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава. Автобус сгорел полностью. Информации о погибших и пострадавших нет, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU