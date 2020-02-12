Тюменец «подселил» в квартиру, где он жил с родственниками, 13 мигрантов

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:50:12+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранцев в своей квартире.

– 7 и 10 марта 2019 года горожанин через МФЦ направил в отделение по вопросам миграции в Калининском округе уведомления о прибытии в квартиру на улице Мира, в которой проживал с родственниками, 13 граждан из Таджикистана и Узбекистана. При этом он не намеревался предоставлять гостям жилье для проживания, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули: под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан понимается постановка их на учет без намерения принимающей стороны предоставить им помещения для пребывания.

Там также добавили, что в итоге суд назначил подсудимому штраф в размере 110 тысяч рублей в доход государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU