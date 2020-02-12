12 Февр. 2020 2020-02-12T12:25:43+03:00

В Тюмени молодой человек ограбил комиссионный магазин. Скриншот из видео УМВД по городу Тюмени.

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В тюменскую полицию позвонил сотрудник одного из комиссионных магазинов города. Мужчина заявил, что в обеденное время неизвестный забежал в помещение, схватил ноутбук за пять тысяч рублей и убежал.

Прибывшие полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку. Злоумышленник был задержан в течение нескольких часов. 24-летний молодой человек еще не успел сбыть компьютер. В его квартире изъяли похищенное имущество и уже возвратили в магазин.

– Выяснилось, что парень какое-то время назад работал в этом магазине. Он знал, где и как лежит товар, и запланированно пошел на преступление, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/760264" frameborder="0"></iframe> В Тюмени молодой человек ограбил комиссионный магазин..Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU