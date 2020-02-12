В Тюмени молодой человек ограбил комиссионный магазин
В тюменскую полицию позвонил сотрудник одного из комиссионных магазинов города. Мужчина заявил, что в обеденное время неизвестный забежал в помещение, схватил ноутбук за пять тысяч рублей и убежал.
Прибывшие полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку. Злоумышленник был задержан в течение нескольких часов. 24-летний молодой человек еще не успел сбыть компьютер. В его квартире изъяли похищенное имущество и уже возвратили в магазин.
– Выяснилось, что парень какое-то время назад работал в этом магазине. Он знал, где и как лежит товар, и запланированно пошел на преступление, – сообщила пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
В ведомстве отметили, что в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
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В Тюмени молодой человек ограбил комиссионный магазин..Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU