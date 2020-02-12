В тюменской Зареке построили новую теплотрассу

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:40:20+03:00

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В Тюмени завершено строительство тепловой сети в створе улиц Алебашевская – Береговая – Мельникайте. Участок трубопровода протяженностью почти один километр свяжет новый район с городской системой теплоснабжения.

Теплосеть рассчитана на общую тепловую нагрузку 88,5 Гкал/час. Трубы обеспечат жителей нового района бесперебойным теплоснабжением и горячей водой.

– Одной из сложных задач стало пересечение трубопроводом улицы Алебашевской. Для этого могло потребоваться ограничение автомобильного движения по оживленной магистрали. Чтобы избежать перекрытия дороги, работы были выполнены закрытым способом, – рассказывает генеральный директор АО «УСТЭК» Марат Царгасов.

По его словам, такая методика закладки трубопроводов заключается в том, что трубы продавливаются в грунте при помощи гидравлических домкратов. Применяется она сравнительно недавно, но уже успела хорошо себя зарекомендовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU