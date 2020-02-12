12 Февр. 2020 2020-02-12T09:38:10+03:00

Более 600 единиц техники чистят снег на улицах Тюмени. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

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В Тюмени в круглосуточном режиме чистятся улицы от снега. Ежедневно на пост выходит более шестисот единиц снегоуборочной техники.

– В связи с погодными условиями на дорогах образовалось небольшое количество мокрого снега. Работы по прометанию проезжей части выполняются согласно маршрутным картам. После троекратного прометания грязная снежная масса убирается, – рассказывает председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

По его словам, для безопасности пешеходов скользкая плитка и брусчатка на тротуарах обрабатывается отсевом гранитной крошки. Когда снежных осадков нет или их количество минимально, дорожные рабочие в плановом режиме метут улицы и убирают снежно-ледовые образования.

По информации ведомства, специалисты департамента контролируют использование противогололедных материалов. С подрядными организациями, осуществляющими уборку дорого и улиц, регулярно проводятся инструктажи.

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ИСТОЧНИК KP.RU