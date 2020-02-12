Погода на 12 февраля в Тюмени: наблюдаем за луной

12 Февр. 2020 2020-02-12T05:02:45+03:00

Тюменцев ожидает ясный день, но только до вечера. Фото: Вадим Бегун

Горожан ожидает ясный день, но только до вечера

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Сегодня, 12 февраля, ясная погода в Тюмени может к вечеру смениться на пасмурную. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 11 градусов, днем – минус 8. Вечером столбики термометров покажут минус 10. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1–3 метра в секунду.

12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра. А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду: «Ветер спутает погоду – быть сырому году». Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.

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ИСТОЧНИК KP.RU